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Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap nasıl tüketilir?

15.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap nasıl tüketilir?

İçindekiler

  • HÜNNAP NEDİR?
  • HÜNNABIN BESİN DEĞERİ
  • HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
  • HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?
  • Hünnap Meyvesi Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kırmızı ve mor rengiyle göz zevkini okşayan, bol şekerli tadıyla damaklarda leziz bir iz bırakan hünnapın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanserden kalp hastalıklarına kadar pek çok derde derman oluyor…

Güney Asya’ya özgü bir meyve olan hünnap, özellikle de son zamanlarda popülerliği artan meyveler arasında yer alıyor. Artık hemen her tezgahta gözümüze çarpan bu egzotik meyvenin, mucizevi denecek kadar çok faydası bulunuyor. Ancak tüketilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var; bu küçük meyve bol miktarda şeker içeriyor…

HÜNNAP NEDİR?

“Hünnap nedir?” diye bir soru karşımıza çıktığında vereceğimiz ilk yanıt; “Küçük tatlı bir meyvedir.” olacaktır. Tohum içeren bir çukura sahip ve yuvarlak şekilli olan bu meyve büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda büyür. Olgunlaştıklarında renkleri koyu kırmızı veya mor olur ve hafif buruşuk görünebilir.
Tatlı tadı ve çiğneme gerektiren dokusu nedeniyle, genellikle kurutulur ve Asya'da meyvenin yaygın olarak yetiştirildiği bazı kısımlarda şekerlemelerde ve tatlılarda kullanılır. Alternatif tıpta, uykuyu iyileştirmek ve kaygıyı azaltmak için yaygın olarak kullanılırlar.

HÜNNABIN BESİN DEĞERİ

Yüksek lif içeriği ve düşük kalori sayısından dolayı hünnaplar oldukça sağlıklı bir atıştırmalıktır.
Küçük miktarlarda birkaç vitamin ve mineral içerirler; ancak özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip önemli bir vitamin olan C vitamini bakımından zengindirler.

Ayrıca potasyum içermektedir ki potasyum elektrolit dengesi ve kas kontrolünde hayati bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte hünnap meyveleri, vücudunuza enerji sağlayan doğal şeker formunda karbonhidrat içerir.

Ancak dünyanın pek çok yerinde daha sık yenen ve yemek pişirmede kullanılan kuru hünnaplar, şeker ve kalorilerde taze meyveye göre çok daha yüksektir. Kurutma sırasında meyvenin içindeki şekerler konsantre hale gelir ve işlem sırasında ilave şeker eklenebilir.

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Lezzetiyle gönülleri çelen hünnap faydası ile de talep gören meyveler arasında yer alıyor. İşte, faydalarından bazılarını şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

Hünnap meyveleri çok eski zamanlardan bu yana anksiyete ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde alternatif tıp uygulayıcıları tarafından kullanılmaktadır.

Yapılan pek çok çalışma, bu küçük meyvenin sindirim, bağışıklık ve sinir sistemi için etkileyici şekilde yaraları olduğunu göstermektedir.

  • Antioksidanlar açısından zengindir:
    Esasında, hünnap meyvesinin faydalarının çoğu, antioksidan içeriklerinden kaynaklanmaktadır. Bu leziz meyve polisakkaritler, triterpenik asitler ve flavonoidler başta olmak üzere pek çok farklı antioksidan bileşikleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca antioksidan görevi gören yüksek düzeyde C vitamini içerir.

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyebilen ve tersine çevirebilen bileşiklerdir. Serbest radikal hasarının, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa önemli bir katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Çalışmalar, hünnap flavonoidlerinin antioksidan aktivitesinin, karaciğerdeki serbest radikal hasarının neden olduğu stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

  • Uyku ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir:
    Bu küçük meyve, beyin fonksiyonlarını ve uyku kalitesini iyileştirmek için alternatif tıp uygulayıcıları tarafından oldukça sık tercih edilmektedir. Ortaya çıkan araştırmalar, benzersiz antioksidanların bu etkilerden sorumlu olabileceğini öne sürer. Hünnap meyvesi ve tohum özlerinin, farelerde uyku kalitesini ve süresini arttırdığı da ispatlanmıştır.
    Meyve genellikle anksiyeteyi azaltmak için alternatif tıp uygulayıcıları tarafından reçete edilir.

  • Bağışıklığı artırır ve kanser hücreleriyle savaşır:
    Başka bir çalışmada, antioksidan etkileri gösteren bir lif türü olan hünnap ligninlerinin bağışıklık hücrelerinin üretimini artırdığını ve bu hücrelerin zararlı bileşikleri nötralize etme oranını yükselttiğini bulmuştur. Hünnap özlerinin yumurtalık, rahim ağzı, göğüs, karaciğer, kolon ve cilt kanseri hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerini öldürdüğü bulunmuştur.

  • Sindirimi iyileştirir:
    Hünnapın yüksek lif içeriği sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Meyvede bulunan karbonhidratların yaklaşık % 50'si, faydalı sindirim etkileri ile bilinen liften gelir. Bu besin, dışkınızı yumuşatmaya ve hacim kazandırmaya yardımcı olur. Böylece besinlerin sindirim sistemindeki hareketini hızlandırır ve kabızlığı giderir. Ayrıca, hünnap özleri bağırsakların ve midenin iç yüzeyini güçlendirmeye yardımcı olur, ülser, yaralanma ve bağırsaklarınızda bulunabilecek zararlı bakterilerden zarar görme riskinizi azaltır. Son olarak, hünnaptaki lif, faydalı bağırsak bakterileriniz için yiyecek görevi görür ve mide ile bağırsaklardaki zararlı bakterilerin ise oranını azaltır.

HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?

Hünnap meyveleri küçük ve tatlıdır. Çiğ olduklarında, bu meyveler tatlı, elma benzeri bir tada sahiptir ve besleyici bir atıştırmalık olarak yenebilir. Yemeden önce çıkarılması gereken iki tohumlu bir çukur içerirler.
Kurutulmuş hünnaplar genellikle tatlılarda kullanılmak üzere veya şeker gibi kendi başlarına yenmek üzere satılmaktadır. Yine de kurutulmuş meyvelerin taze meyvelerden daha yüksek kalorili olduğunu unutmamak gerekmektedir. Üstelik bu meyveler, konsantre bir şeker kaynağıdır. Bu yüzden onları diyetinizde tercih ederken sınırlı sayıda tüketmeye özen göstermelisiniz. Kalori hesabı yapanlar için hemen belirtelim; 1 porsiyon yani 4 adet hünnap 47 kaloridir.
Tüm bunlara ek olarak hünnap sirkesi, meyve suyu ve marmelatlar da yaygın olarak tüketilmektedir.

Hünnap Meyvesi Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çin hurması da denilen hünnap meyveleri lif ve besin açısından zengindir ve düşük kalorilidir. Antioksidan içerikleri nedeniyle sağlık açısından oldukça yararlı olabilirler ancak bazı nöbet önleyici ilaçlar ile etkileşime geçebileceği için bu tür ilaçlar alınırken uzak durulmalıdır.

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