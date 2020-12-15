Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap nasıl tüketilir?

Güney Asya’ya özgü bir meyve olan hünnap, özellikle de son zamanlarda popülerliği artan meyveler arasında yer alıyor. Artık hemen her tezgahta gözümüze çarpan bu egzotik meyvenin, mucizevi denecek kadar çok faydası bulunuyor. Ancak tüketilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var; bu küçük meyve bol miktarda şeker içeriyor… HÜNNAP NEDİR? “Hünnap nedir?” diye bir soru karşımıza çıktığında vereceğimiz ilk yanıt; “Küçük tatlı bir meyvedir.” olacaktır. Tohum içeren bir çukura sahip ve yuvarlak şekilli olan bu meyve büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda büyür. Olgunlaştıklarında renkleri koyu kırmızı veya mor olur ve hafif buruşuk görünebilir.

Tatlı tadı ve çiğneme gerektiren dokusu nedeniyle, genellikle kurutulur ve Asya'da meyvenin yaygın olarak yetiştirildiği bazı kısımlarda şekerlemelerde ve tatlılarda kullanılır. Alternatif tıpta, uykuyu iyileştirmek ve kaygıyı azaltmak için yaygın olarak kullanılırlar. HÜNNABIN BESİN DEĞERİ Yüksek lif içeriği ve düşük kalori sayısından dolayı hünnaplar oldukça sağlıklı bir atıştırmalıktır.

Küçük miktarlarda birkaç vitamin ve mineral içerirler; ancak özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip önemli bir vitamin olan C vitamini bakımından zengindirler.

Ayrıca potasyum içermektedir ki potasyum elektrolit dengesi ve kas kontrolünde hayati bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte hünnap meyveleri, vücudunuza enerji sağlayan doğal şeker formunda karbonhidrat içerir. Ancak dünyanın pek çok yerinde daha sık yenen ve yemek pişirmede kullanılan kuru hünnaplar, şeker ve kalorilerde taze meyveye göre çok daha yüksektir. Kurutma sırasında meyvenin içindeki şekerler konsantre hale gelir ve işlem sırasında ilave şeker eklenebilir. HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR? Lezzetiyle gönülleri çelen hünnap faydası ile de talep gören meyveler arasında yer alıyor. İşte, faydalarından bazılarını şu başlıklar altında inceleyebiliriz: Hünnap meyveleri çok eski zamanlardan bu yana anksiyete ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde alternatif tıp uygulayıcıları tarafından kullanılmaktadır. Yapılan pek çok çalışma, bu küçük meyvenin sindirim, bağışıklık ve sinir sistemi için etkileyici şekilde yaraları olduğunu göstermektedir. Antioksidanlar açısından zengindir:

Esasında, hünnap meyvesinin faydalarının çoğu, antioksidan içeriklerinden kaynaklanmaktadır. Bu leziz meyve polisakkaritler, triterpenik asitler ve flavonoidler başta olmak üzere pek çok farklı antioksidan bileşikleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca antioksidan görevi gören yüksek düzeyde C vitamini içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyebilen ve tersine çevirebilen bileşiklerdir. Serbest radikal hasarının, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa önemli bir katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Çalışmalar, hünnap flavonoidlerinin antioksidan aktivitesinin, karaciğerdeki serbest radikal hasarının neden olduğu stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.