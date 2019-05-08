Hunt - Pompeo görüşmesi

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ancak bu ülkenin anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden vazgeçmesinin "sonuçları olacağını" söyledi.
ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Londra'da görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hunt, İngiltere ile ABD'nin savunma ve güvenlik alanında dünyada en yakın iş birliği içindeki iki ülke olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay İngiltere'ye yapacağı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Pompeo ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede Çin, Yemen ve İran sorunlarını ele aldıklarını belirten Hunt, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda ABD ile hemfikiriz ama bunun nasıl başarılacağı konusunda farklı yaklaşımlarımız olduğu sır değil." diye konuştu.
- İran'a çağrı
ABD'nin çekilmesinin ardından da İngiltere'nin nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürdüğünü hatırlatan Hunt, "Ancak Tahran'ın bugün anlaşma kapsamındaki taahhütlerine ilişkin açıklaması hoş olmayan bir adım. İran'ı gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaya ve taahhütlerine sadık kalmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Hunt, "Yaptırımlar, İran'ın nükleer programındaki kısıtlamalar karşılığında kaldırılacaktır. İran nükleer taahhütlerinden vazgeçecek olursa, bunun tabii ki sonuçları olacaktır." görüşünü dile getirdi.
İran ile varılan nükleer anlaşmayı "Batı diplomasisinin büyük bir başarısı" olarak nitelendiren Hunt, şunları kaydetti:
"İran nükleer silaha sahip olamadı, komşuları da nükleer silaha sahip olmaya çalışmadı. Bölge nükleerleşirse, bu büyük bir geri adım olacak. Çok ciddi bir andayız. Bu anlaşmayı bozarlarsa, Avrupalı güçlerin tepkisinin sonuçları olacaktır. İran'ı yeniden ve iyi düşünmeye davet ediyoruz. İran taahhütlerine bağlı kaldığı sürece İngiltere de taahhütlerine bağlı kalacak."
- Venezuela
İngiltere'nin 5G altyapısında Çin firması Huawei'nin dahil edilmesi planıyla ilgili bir soru üzerine de Hunt, "Son kararımızı vermedik, delillere bakıyoruz." yanıtını verdi.
Hunt, ABD ile istihbarat ilişkilerine zarar verecek bir adım atmayacaklarını vurguladı.
Venezuela'daki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Hunt, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların gündeme gelebileceği yanıtını verdi.
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek sağlayan ülkelerin kınanması gerektiğini savunan Hunt, "Özellikle de Caracas'taki askeri varlığı Venezuelalıların acılarını uzatmaktan başka bir şey başaramayacak olan Rusya'yı." ifadesini kullandı.
- Pompeo'nun açıklamaları
Konuk Bakan Pompeo ise İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan 60 gün içinde çekilebileceğine ilişkin açıklamasının "bilinçli olarak muğlak yapıldığını" savunarak, ABD'nin adım atmadan önce Tahran'ın gerçekte ne yapacağını görmesi gerektiğini söyledi.
İran'ın daha önce de dünyanın dikkatini çekmek için açıklamalar yaptığını kaydeden Pompeo, "Gerçekten ne yapacaklarını göreceğiz. ABD bunu gözlemlemek için bekleyecek ve neticede iyi bir karar alacağız." dedi.
İran'ın nükleer silah elde etmemesi gerektiğini kaydeden Pompeo, "İran'ın faaliyetlerini izlerken, İngiltere'nin ve Avrupalı ortaklarımızın İran'ın nükleer silah sistemine geçiş yolu olmamasını garanti altına almak için birlikte hareket edeceğinden eminim." değerlendirmesini yaptı.
Pompeo, İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin Venezuela'da Maduro yönetimini desteklemesine ilişkin bir soru üzerine ise "Katil diktatör (Nicolas) Maduro'yu desteklemeye devam eden liderleri yalnızca İngiltere'de değil, ABD'de de görmek iğrenç." yanıtını verdi.
- Huawei
İngiltere'nin 5G altyapısında Çin firması Huawei'yi dahil etmesine ilişkin bir soruyu yanıtlandıran Pompeo, ABD'nin paylaştığı istihbaratın güvenli ağlar içinde iletilmesini garanti altına alma yükümlülüğü olduğunu söyledi.
5G altyapısı konusunda İngiltere ile görüşmeye devam edeceklerini kaydeden Pompeo, "Görüşlerimizin çok iyi bilinmesini sağlıyoruz. Amerika'nın bakış açısına göre, her ülkenin sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda kendi kararlarını verme hakkı var." değerlendirmesini yaptı.
- Yabancı savaşçılar
Suriye ve Irak'ta yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin vatandaşı oldukları ülkelerce alınmasını isteyen Pompeo, Batı'nın "aynı teröristlerle tekrar savaşılmamasını sağlaması gerektiğini" söyledi.
Pompeo, "Onları topladık, kapatılmış durumdalar ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi birisine karşı başka bir tehdit oluşturmamaları için böyle kalmaya devam etmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere'ye düzenlediği bir günlük ziyaret kapsamında ülkedeki dini cemaatlerin liderleriyle bir toplantı da bir araya geldikten sonra, mevkidaşı Hunt ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüştü.
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