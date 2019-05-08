Hunt - Pompeo görüşmesi

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ancak bu ülkenin anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden vazgeçmesinin "sonuçları olacağını" söyledi.

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Londra'da görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hunt, İngiltere ile ABD'nin savunma ve güvenlik alanında dünyada en yakın iş birliği içindeki iki ülke olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay İngiltere'ye yapacağı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pompeo ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede Çin, Yemen ve İran sorunlarını ele aldıklarını belirten Hunt, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda ABD ile hemfikiriz ama bunun nasıl başarılacağı konusunda farklı yaklaşımlarımız olduğu sır değil." diye konuştu.

- İran'a çağrı

ABD'nin çekilmesinin ardından da İngiltere'nin nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürdüğünü hatırlatan Hunt, "Ancak Tahran'ın bugün anlaşma kapsamındaki taahhütlerine ilişkin açıklaması hoş olmayan bir adım. İran'ı gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaya ve taahhütlerine sadık kalmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.