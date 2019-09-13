"Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimleri kiralama sektörünü güçlendirdi"

İSTANBUL (AA) - Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, hurda araç teşvikindeki ÖTV indirimlerinin kiralama sektörünü güçlendirdiğini belirtti.

Fidan, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, 2019’un ilk 5 ayının otomotiv kiralama sektörü için durgun geçmesine rağmen, bu dönemde sıfır otomotiv satışlarına uygulanan ÖTV ve hurda indirimi teşvikleriyle kiralama sektörünün, filolarını yenileme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Hurda araç teşvikindeki ÖTV indirimlerinin kiralama sektörünü güçlendirdiğini belirten Fidan , bu sayede otomotiv kiralama firmalarının düşük operasyon maliyetleri yakalamasını sağladığını dile getirdi.

Fidan, "Bununla beraber mart ayından itibaren Türkiye’ye gelen turistlerin artmasıyla kiralama hacmimiz beklediğimizden önce hareketlendi. Ramazan Bayramı’nın etkisi ve okulların kapanmasıyla sektör geçtiğimiz senelerdeki yoğunluğunu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayları ise kiralama sektörü açısından oldukça yoğun geçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.