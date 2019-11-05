Hurda araca başka aracın plakasını taktı, jandarmaya yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hurdaya ayrılan otomobile başka aracın plakasını takarak trafiğe çıkaran A.K.'ye 6 bin lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli ilçesine bağlı Soğanlıyörük köyünde hurdaya ayrılmış araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkardığı tespit edilen A.K.’yi takibe aldı. A.K., aracıyla seyir halindeyken jandarma tarafından durduruldu. Otomobile yapılan kontrolde, plakanın başka araca ait olduğu, şase numarasının da okunamayacak duruma getirildiği ve motor numarasının araca ait olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.K.'ye 6 bin 2 lira para cezası uygulandı.

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