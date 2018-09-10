HABER

Hurda aracın muhteşem değişimi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programında gerçekleştirilen araç yenileme işlemi izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.

1998 model Volkswagen Golf'ü yenilemek için çalışmalara başladılar.

Volkswagen Golf'ün müthiş değişimi

1 / 61

Aracın eski hali bu şekildeydi.
2 / 61

Öncelikle hurdacıdan sağlam iskeletli eski koltukları satın aldılar.
3 / 61

Devamında dış cephesindeki hasarlar tespit edilip gerekli işlemler yapıldı.
4 / 61

Tamponları, boyaları yenilenmek üzere hazırlandı.
5 / 61

İşte inanılmaz değişim..
6 / 61

7 / 61

8 / 61

9 / 61

10 / 61

11 / 61

12 / 61

13 / 61

14 / 61

15 / 61

16 / 61

<
17 / 61

18 / 61

19 / 61

20 / 61

21 / 61

22 / 61

23 / 61

24 / 61

25 / 61

26 / 61

Orijinal rengi beyaz olan aracın rengi de değişti.
27 / 61

Araç bayrak kırmızısı rengiyle kaplandı.
28 / 61

29 / 61

30 / 61

31 / 61

32 / 61

Döşemelerde meydana gelen yıpranmalar da giderildi.
33 / 61

34 / 61

35 / 61

36 / 61

37 / 61

38 / 61

39 / 61

40 / 61

41 / 61

42 / 61

43 / 61

Spor bir görünüm kazandırmak için egzozu da değiştirildi.
44 / 61

45 / 61

46 / 61

47 / 61

Jantlar da değiştirildi
48 / 61

49 / 61

50 / 61

51 / 61

52 / 61

53 / 61

54 / 61

55 / 61

56 / 61

57 / 61

58 / 61

Aracı sahibine verdiklerinde, araç sahibi oldukça şaşırdı.
59 / 61

60 / 61

61 / 61

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
değişim hurda araç otomoil

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
61 adet fotoğrafınıza yazık... Dışarda tutan ne varsa yapmaya çalışıyoruz ama malesef ...
Diğer Haberler
Japonya Prensesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Japonya Prensesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Ilısu Barajı'ndan etkilenen tarihi zaviye taşındı

Ilısu Barajı'ndan etkilenen tarihi zaviye taşındı

iPhone XS ne kadar olacak?

iPhone XS ne kadar olacak?

Çıkanlar şaşırttı, hepsi servet değerinde...

Çıkanlar şaşırttı, hepsi servet değerinde...

Değişimlerine hayran kalacaksınız

Değişimlerine hayran kalacaksınız

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.