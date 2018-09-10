Hurda aracın muhteşem değişimi

1998 model Volkswagen Golf'ü yenilemek için çalışmalara başladılar.

Aracın eski hali bu şekildeydi.

Tamponları, boyaları yenilenmek üzere hazırlandı.

Orijinal rengi beyaz olan aracın rengi de değişti.

Döşemelerde meydana gelen yıpranmalar da giderildi.

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Spor bir görünüm kazandırmak için egzozu da değiştirildi.