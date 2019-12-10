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Hurda araçları yeniden trafiğe çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:40 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da 40 yıldır oto tamirciliği yapan Mesut Korkmaz (55), hurdaya ayrılmış klasik otomobilleri bağ evinin bahçesinde ilk günkü haline getirerek, yeniden kullanıma sunuyor.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da 40 yıldır oto tamirciliği yapan Mesut Korkmaz (55), hurdaya ayrılmış klasik otomobilleri bağ evinin bahçesinde ilk günkü haline getirerek, yeniden kullanıma sunuyor. Şu ana kadar 40’a yakın klasik araç topladığını anlatan Korkmaz, en büyük hayalinin baba yadigarı Mercedes Pontom marka aracı toplayıp trafikte dolaşmak olduğunu söyledi.
Kütahya’da baba mesleği olan tamirciliği 40 yıldır yapan Mesut Korkmaz, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Koçak köyü yakınlarındaki kendilerine ait araziye bahçe kurdu. Korkmaz kazalı, hurdaya ayrılmış eski klasik ve Amerikan araçlarının yedek parçalarını temin edip yeniden toplayarak muayenesinden sonra trafiğe çıkarıyor. Şu ana kadar 40’a yakın klasik araç topladığını anlatan Korkmaz en büyük hayalinin baba yadigarı Mercedes Pontom marka aracı toplayıp ilk günkü haline getirerek trafikte dolaşmak olduğunu söyledi.
'KLASİK ARAÇ TUTKUSU ÇOCUKLUĞUMDA BAŞLADI'
Klasik araçlara çocukluğundan bu yana merakı olduğunu ifade eden Mesut Korkmaz, “40 yıldır oto tamir mesleğini yapıyorum. Klasik arabalara ilgim çocukluğumda başladı. Çocukluğumdan bu yana klasik arabaları toplarım, boyası, döşemesi ile uğraşır çalıştırır ve sokaklarda gezmeye başlarım. Koçak köyünde bir arazimiz vardı. Buraya bütün arabalarımızı topladık bir kısmı da daha sonra gelecek. Bunları burada depolama amaçlı yerleştirdik. Sırası geleni birer birer dükkanımıza götürüp tamir bakım, temizliğini, kaporta boya döşeme işini yaptıktan sonra çalıştırıp caddelere çıkarıyoruz” dedi.
En büyük hayalinin baba yadigarı 1960 model Mercedes Ponton otomobili toplamak ve onunla trafiğe çıkmak olduğunu belirten Korkmaz, “Onu çalıştırmak en büyük hayalim ve sırada o var. Aşağı yukarı 40 eski arabayı satın alıp topladık ve sokaklara çıkarttık. Yedek parça topluyorum. Amerikan, Alman, İngiliz grubu araçların yedek parçaları var. 1970 ve aşağı tarihli araçların yedek parçaları ve kendileri var. Bugün 1980 model Dallas kamyoneti topluyoruz. Boyasını bitirdik eksikleri var tamamlayıp Tüvtürk’ten muayenesini yaptıracağım ardında trafiğe caddelere çıkartacağım” diye konuştu.
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