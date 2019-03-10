KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de motor ustası bir genç, üstü açık araba isteyen kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için hurda arabayı üstü açık römork haline dönüştürdü.

Melikgazi ilçesi Orta Sanayi Sitesi'nde çalışan 23 yaşındaki Burak Köker, kardeşi Pembe Gül Köker'in (10), üstü açık araba hayalini gerçekleştirmek için hurda otomobil satın aldı.

Kendi imkanlarıyla arabayı ortadan ikiye bölen Köker, arabanın üstünü de açarak römork haline getirdi.

Yaklaşık 1 ay kadar arabanın üzerinde çalışan Köker, üstü açık römorku otomobilinin arkasına takarak trafiğe kapalı alanda kardeşinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Projesini AA muhabirine anlatan Köker, kardeşinin üstü açık araç hayalini gerçekleştirmek için hurda arabayı 500 liraya aldığını belirterek, "Sonra kendi imkanlarımla tekerleğini ve diğer ekipmanları yaptım. Hurda aracı yaklaşık 1 ayda bu hale getirdim. 7-8 bin lira harcadım." dedi.

- "Her şey kardeşimin mutluluğu için"

Köker, römorkun ruhsatının olmadığı belirterek, "Aracın ruhsatı olmadığı için trafiğe çıkamıyorum. Ancak trafiğe kapalı alanlarda, dükkanımızın önündeki boş arazide kardeşimle birkaç tur atabiliyoruz. Biraz para biriktirip ruhsatını da alacağım inşallah." şeklinde konuştu.