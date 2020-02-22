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'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 03:49 | Son Güncelleme

Ankara'da, hurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K., tutuklandı. M.K.'nın, bu yöntemle yaklaşık 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelinin 'Çiftlik Bank' benzeri sistem oluşturduğu, bunu da 'Hurda Bank' olarak adlandırdığı saptandı.

'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, hurda alım- satım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şüphelinin izine ulaştı. Ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelinin düşük fiyattan alacağı hurdaları, başka kişilere satarak yüksek kar sağlayacağını söyleyerek, 14 kişiyi yaklaşık 2.5 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ 'HURDA BANK'

Şüphelinin yapılan üst aramasında, pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen operasyon kapsamında, 'Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturulduğu ve bunu 'Hurda Bank' olarak adlandırıldığı saptandı.

Ayrıca 4 yıl önce Ankara'ya yerleşen M.K.'nın, etrafındakilerin güvenini kazanmak için kendisini hayırsever bir vatandaş olarak tanıttığı ve hazırladığı yardım kolilerini, durumu kötü olan ailelere verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde tüm sistemi anlatan M.K., referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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