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Hurda demir hırsızlığına 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Müdürlüğü'ne bağlı Cenkyeri Eynez Yeraltı Kömür Ocağı İşletme sahasından hurdaları çalarken suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hurda demir hırsızlığına 4 gözaltı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Müdürlüğü'ne bağlı Cenkyeri Eynez Yeraltı Kömür Ocağı İşletme sahasından hurdaları çalarken suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye Kömür İşletmeleri Müdürlüğü'ne bağlı Cenkyeri Eynez Yeraltı Kömür Ocağı işletme sahasından, dün (Cumartesi) öğle saatlerinde hurda çalan C.A.,T.A.,N.Y. ve D.Y., özel güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Cenkyeri jandarma ekipleri, şüpheli 4 kişiyi, bir traktörün römorkuna yükledikleri yaklaşık 200 kilo hurda demir ile suçüstü yakaladı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adiyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hurda demir hırsızlığına 4 gözaltıHurda demir hırsızlığına 4 gözaltıHurda demir hırsızlığına 4 gözaltı

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