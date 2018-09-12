HABER

Hurda deposundaki yangın arbedeye neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

Yangına tepki gösteren mahalle sakinleriyle kağıt toplayıcıları arasında kavga çıktı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir hurda deposunda çıkan yangına tepki gösteren vatandaşlarla kağıt toplayıcıları arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi 30 Ağustos Sokağı'ndaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki halı sahanın çadırlarına ve soyunma odalarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü

Yangın nedeniyle çevredeki binalar da zarar görünce olaya tepki gösteren mahalle sakinleriyle, Afgan uyruklu kağıt toplayıcılar arasında arbede çıktı.

Kavgada yaralanan 4 mahalle sakini Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar sokakta toplandı.

Olay yerine belediye başkanının gelmesini talep eden mahalleliler, hurda deposunda sürekli bu tür olayların yaşandığını öne sürerek, mekanın kapatılmasını istedi.

Bu arada ilçe emniyet müdürü mahalleliden dağılmalarını isterken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandıYunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı
Kocasinan'da atık kağıt deposunda yangın (1)Kocasinan'da atık kağıt deposunda yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.