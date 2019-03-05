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Hurda "Hacı Murat"ı saksı yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi kavşağına yerleştirdiği hurda otomobile çiçek dikti.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan uygulama kapsamında, hurdaya ayrılan ve halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 otomobil kavşağın ortasına yerleştirildi.

Hurda "Hacı Murat"ı saksı yaptılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi kavşağına yerleştirdiği hurda otomobile çiçek dikti.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan uygulama kapsamında, hurdaya ayrılan ve halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 otomobil kavşağın ortasına yerleştirildi. Sanayi bölgesinin olduğu anlaşılması için bırakılan hurda otomobilin motor, bagaj ve iç kısımlarına peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek dikildi. Etrafına da mevsimlik çiçekler dikildi.

Hurda

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