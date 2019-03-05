Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi kavşağına yerleştirdiği hurda otomobile çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan uygulama kapsamında, hurdaya ayrılan ve halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 otomobil kavşağın ortasına yerleştirildi. Sanayi bölgesinin olduğu anlaşılması için bırakılan hurda otomobilin motor, bagaj ve iç kısımlarına peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek dikildi. Etrafına da mevsimlik çiçekler dikildi.



