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  4. Hurda malzeme yangınından çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Hurda malzeme yangınından çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

01.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hurda malzemelerin atıldığı boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hurda malzemelerin atıldığı boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında lastik malzemelerin yanması sonucu çıkan siyah dumanlar gökyüzünü bulut gibi kapladı.

Yangın, Manavgat Sanayi Mahallesi Hurdacılar Sitesi arkasında Çeltikçi yolu üzerindeki boş arazide çıktı. Hurda malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında, özellikle lastik ve diğer yanıcı maddelerden çıkan siyah duman Manavgat’ın üzerini siyah bir bulut gibi kapladı. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yangını söndürdü.

Manavgat’ın her noktasından rahatlıkla görülen yangının, hurdacılar sitesi çevresinde birçok bölgede sık sık yaşandığı belirtildi.

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