Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaşayan 45 yaşındaki endüstriyel makine ustası Tarkan Şahin, satın almak istediği ATV aracının pahalı olması nedeniyle hurda malzemelerden kendine arazi aracı yaptı.

Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan ve tasarladığı arazi aracına "Yalnız Kurt" ismini veren Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır endüstriyel makine üzerine çalıştığını söyledi.

Doğa tutkunu olduğu için bir ATV aracı satın almak istediğini ama fiyatının yüksek olması nedeniyle kendi aracını yapmaya karar verdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bazı parçaları hurdadan, bazı parçaları yeni malzemelerden tedarik ettim. Bazı parçalarını da kendim imal ettim. Yaklaşık iki ayda bu arazi aracını yaptım. Benim için biraz zor oldu, oldukça zahmetli bir çalışmaydı. Yani dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor. Zorluğundan dolayı insanı çok oyalıyor. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu aracı tasarladım."

- "Emniyetli bir araç oldu"

Şahin, arazi aracının işçilik hariç kendisine 10 bin liraya mal olduğunu anlattı.