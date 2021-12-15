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Hurda malzemelerden yaptı, 2 TL'ye 50 kilometre yol gidiyor: Arkamdan koşan çok

15.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yaşayan ve elektronik aletlere de meraklı olan 35 yaşındaki Sinan Akkuş, çevre kirliliğini önlemek, yakıt tasarrufu yapmak ve eşi ile birlikte sahilde dolaşabilmek adına elektrikli araç üretti. Hurdadan topladığı parçalarla araç yapan Akkuş, ''2 TL’ye şarj edip, 50 kilometre yol yapabiliyoruz. 50 kilometre yol yapıyor ve saatte yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşıyor. İnsanlar nereden aldığımı ve kiralık olup olmadığını soruyor. Arkamdan koşan çok oluyor'' şeklinde konuştu.

Hurda malzemelerden yaptı, 2 TL'ye 50 kilometre yol gidiyor: Arkamdan koşan çok

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan cep telefonu ve bilgisayar tamiri üzerine iş yeri bulunan Sinan Akkuş, hurdadan topladığı parçalar ile elektrikli araç yaptı. 2 TL’lik şarj ile yaklaşık 50 kilometre yol giden araç, saatte ise 55 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Büyük kısmını hurdacılardan topladığı parçalar yapım aşaması yaklaşık bir ay süren, 3 kişilik 4 bin watt değerinde elektrikli araç üreten Sinan Akkuş, yaklaşık 5 saatte 2 TL’ye tam şarj olan aracı ile yaklaşık 50 kilometre yol gidiyor. 7 adet aküsü ve çift elektrikli motoru bulunan araçta ses sitemi ve geri manevra için vites de yer alıyor.

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''YAPIM AŞAMASI 1 AY SÜRDÜ''

Aracın, 3 kişi ile birlikte rampalarda dahi zorlanmadan gidebildiğini belirten Sinan Akkuş, “Aracımız elektrikli ve yapım aşaması yaklaşık bir ay sürdü. 4 bin watt değerinde çift motor var, bunlar da akü ile çalışıyor. Araç 3 kişiyle istenilen rampayı çıkabiliyor, gücü çok güzel. 50 kilometre yol yapıyor ve saatte yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşıyor. Çok güzel kullanımı var ve sessiz” dedi.

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''ARKAMDAN KOŞAN ÇOK''

Aracın yapım aşamasında, çoğunu hurdacılardan aldığı malzemeleri kullandığını ifade eden Akkuş, “Maliyeti düşürmek adına parçaların çoğunu ikinci el malzemelerden ve hurdacılardan toparladı, ortaya da güzel bir araç çıktı. Aracı görenler nereden aldığımı ve kiralık olup olmadığını çok soruyor. Arkamdan koşan çok oluyor. İnsanlara kendim yaptığımı söyleyince şaşırıyorlar, çok ilgi çekiyor” ifadelerine yer verdi.

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2 TL'YE ŞARJ EDİYOR, 50 KİLOMETRE YOL YAPIYOR

“Araçta ses yok, hava kirliliği üretmiyor. Şuanda akaryakıt çok pahalı ve bunu 2 TL’ye şarj edip, 50 kilometre yol yapabiliyoruz. Bu aracı eşim ile birlikte sahilde gezmek için yaptım, trafiğe çıkamıyor ancak trafiğe kapalı alanlarda çok keyifli. İmkan dahilinde elektrikli farklı üretimleri de yapmak isterim. Kendi yaptığınız araç insana farklı bir keyif veriyor.”

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(İHA)

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