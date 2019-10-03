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Hurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, yarım ton ağırlığında hurda metal atıkları ile at heykeli yaptı.

Hurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, yarım ton ağırlığında hurda metal atıkları ile at heykeli yaptı.
Reyhanlı’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Merdan Altınorak, 3 ayda tamamladığı at heykeli için hurda malzeme kullandığını ve malzemeler arasında vida, zincir, saat, buji gibi farklı atıklar olduğunu söyledi. Daha önce de at heykeli yaptığını belirten Altınorak, bu heykelin diğerinden farklı olarak 2 metre 70 santimetre yüksekliğinde ve 500 kilo ağırlığında olduğunu belirtti.
Heykelin Mardin’in Midyat ilçesinde açılacak olan Avrupa’nın en büyük geri dönüşüm müzesinde sergileneceğini kaydeden Altınorak, "Sıfır atık mücadelesi projesini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın desteklediği, ilerleyen günlerde açılışını yapacağı geri dönüşüm müzesinde sergilenecek. Ben de yaptığım heykellerle projeyi destekliyorum. Bu arada tonlarca hurda malzeme temin etmemde bana büyük destek veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın vefat eden halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğlu’nu da rahmetle anıyorum" dedi.
Altınorak, ayrıca, müzede sergilenmek üzere at heykeli dışında, plastik atıklardan 3 metre balık, elektronik devre ile balık, kartal, flamingo, ve geri dönüşümü temsil eden el üzerinde bir dünya heykeli yapacağını da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Hurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptıHurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptıHurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptıHurda malzemelerle bu kez yarım tonluk at heykeli yaptı

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