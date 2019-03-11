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Hurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 01:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, hurda otomobil yanarken, alevler yanında bulunan boş binaya da hasar verdi.

Hurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, hurda otomobil yanarken, alevler yanında bulunan boş binaya da hasar verdi.
Olay gece saatlerinde, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık 2 yıldır hurda halde durduğu öğrenilen ve üzerinde plaka bulunmayan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler büyüyerek, aracın yanındaki binaya da hasar verdi. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilde başlayan yangının hasar verdiği binanın da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradıHurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradıHurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradıHurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradı

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