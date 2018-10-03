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Hurda otomobile güneş enerjisi yüklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

ÇORUM'da lise öğrencileri tarafından yapılan çalışma ile hurda olarak satın alının otomobil, güneş enerjisi ile çalışan bir araç haline dönüştürüldü.

Hurda otomobile güneş enerjisi yüklediler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da lise öğrencileri tarafından yapılan çalışma ile hurda olarak satın alının otomobil, güneş enerjisi ile çalışan bir araç haline dönüştürüldü. 7 bin TL'ye mal olan aracın saatte 30 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.
Çorum'da Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan proje kapsamında, 'e-moBİLSEM' adı verilen güneş enerjisiyle çalışan araç yapıldı. Hurda olarak satın alınan bir otomobil, öğrenciler tarafından güneş enerji panelleri de eklenerek yeniden oluşturuldu. Yaklaşık 7 bin liraya mal olan ve 3 ay içerisinde hazırlanan aracın saatte 30 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi. Bataryası dolduğunda 70 kilometre yol katedebilen aracın en önemli özelliğinin ise güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabilmesi olduğu ifade edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkan otomobil, öğrenci ve vatandaşların ilgisini çekti. Kent meydanındaki şenlik alanında sergilenen aracı inceleyen vatandaşlar, deneme sürüşü gerçekleştirdi.
BİLSEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Pekkuz, öğrencilere güneş enerji panellerinin araçlarla olan bağlantılarını göstermek için bu projeyi geliştirdiklerini söyleyerek, "Amacımız hız yapması, belli rekorlar elde etmesi değil, sadece araç yapımında elektronik bağlantılarını canlı olarak göstermekti. Güneşten gelen enerjiyi nasıl mekanik bir enerjiye çevirebiliriz onu göstermek istedik" dedi.

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Hurda otomobile güneş enerjisi yükledilerHurda otomobile güneş enerjisi yükledilerHurda otomobile güneş enerjisi yüklediler

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