Hurda otomobile güneş enerjisi yüklediler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da lise öğrencileri tarafından yapılan çalışma ile hurda olarak satın alının otomobil, güneş enerjisi ile çalışan bir araç haline dönüştürüldü. 7 bin TL'ye mal olan aracın saatte 30 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.
Çorum'da Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan proje kapsamında, 'e-moBİLSEM' adı verilen güneş enerjisiyle çalışan araç yapıldı. Hurda olarak satın alınan bir otomobil, öğrenciler tarafından güneş enerji panelleri de eklenerek yeniden oluşturuldu. Yaklaşık 7 bin liraya mal olan ve 3 ay içerisinde hazırlanan aracın saatte 30 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi. Bataryası dolduğunda 70 kilometre yol katedebilen aracın en önemli özelliğinin ise güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabilmesi olduğu ifade edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkan otomobil, öğrenci ve vatandaşların ilgisini çekti. Kent meydanındaki şenlik alanında sergilenen aracı inceleyen vatandaşlar, deneme sürüşü gerçekleştirdi.
BİLSEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Pekkuz, öğrencilere güneş enerji panellerinin araçlarla olan bağlantılarını göstermek için bu projeyi geliştirdiklerini söyleyerek, "Amacımız hız yapması, belli rekorlar elde etmesi değil, sadece araç yapımında elektronik bağlantılarını canlı olarak göstermekti. Güneşten gelen enerjiyi nasıl mekanik bir enerjiye çevirebiliriz onu göstermek istedik" dedi.
FOTOĞRAFLI
İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar
MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum