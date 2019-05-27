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Hurda otomobili orijinal haline getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta iki arkadaşın hurda olarak aldıktan sonra 22 bin lira harcayarak ilk günkü haline getirdikleri 1980 model Murat 131, ilgi odağı oldu. Aracı sadece hafta sonları kullandıklarını belirten Sercan Aksu, "Dedemin klasik otomobili vardı.

Hurda otomobili orijinal haline getirdiler

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta iki arkadaşın hurda olarak aldıktan sonra 22 bin lira harcayarak ilk günkü haline getirdikleri 1980 model Murat 131, ilgi odağı oldu. Aracı sadece hafta sonları kullandıklarını belirten Sercan Aksu, "Dedemin klasik otomobili vardı. Merakımız oradan geliyor. Araç ilgi odağı oluyor her gittiğimiz yerde" dedi.
Ankara’da yaşayan Zonguldaklı Sercan Aksu, 2 yıl önce 12 bin liraya 1980 model Murat 131 satın aldı. Aracı orijinaline uygun yenilemeye karar veren Sercan Aksu, arkadaşı Erol Sezen ile birlikte 22 lira harcadı. Sercan Aksu, otomobilin motor ve kaporta bölümleri, döşemesi ve diğer tüm bölümlerini orijinaline uygun şekilde yeniledi. Kısa sürede tamamlanan otomobil ilgi odağı oldu. Klasik araç sevgisinin dedesinden kaldığını anlatan Sercan Aksu, şöyle dedi:
"Klasik araç tutkunluğu bizde yıllar öncesinden geliyor. Dedemin sıfır 1978 model bir aracı vardı. Evin altına özel garaj yaptırdı. Babamda da var bu hastalık. Babamda da 1987 model kırmızı renkli Doğan var. Oradan geliyor araç tutkumuz. 12 bin TL'ye biz aracı aldık, 22 bin TL’ye mal ettik. İnciğine boncuğuna çok para harcandı. Kolayca yapılabilecek işler değil yani. Araç ilgi odağı oluyor her gittiğimiz yerde. Üstü falan açılıyor böyle. Milletin ilgisini çekiyor."
'SATIN ALMAK İSTEYENLER OLUYOR'
Aracı görenlerin satılık olup olmadığını da sorduğunu anlatan Sercan Aksu, "Daha önce araca talip olan oldu. 20 bin TL verdiler. Biz zaten 22 bin TL'ye mal ettik aracı. 25 bin TL de verseler biz satma taraftarı değiliz. Araca biniyoruz. Cumartesi ve pazar günleri çıkarız gezeriz. Hafta içinde garajda yatar" dedi.
Aracı kullanan Erol Sezen de, 1980 yıllarının beğenilen sanatçısı Cengiz Kurtoğlu’nun 'Liselim' şarkısıyla kent turu attı. Aracı kullanırken nostalji şarkılarını dinlediklerini ifade eden Erol Sezen, "Bu aracı kullanırken nostalji yaşıyoruz. 1980'li yılların müziklerini dinliyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Hurda otomobili orijinal haline getirdilerHurda otomobili orijinal haline getirdilerHurda otomobili orijinal haline getirdilerHurda otomobili orijinal haline getirdiler

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