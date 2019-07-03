HABER

Hurda otomobiller geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Özcan Türkeş (38), satın aldığı hurda araçları, sıfır otomobil satışı yapan firmalara komisyon karşılığında satıyor.

Hurda otomobiller geçim kaynağı oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Özcan Türkeş (38), satın aldığı hurda araçları, sıfır otomobil satışı yapan firmalara komisyon karşılığında satıyor. Firmalar ise bu hurda araçlar sayesinde yeni otomobil alacak müşterilerinin hurda indiriminden yararlanmalarını sağlıyor. Hurdaya çıkan aracı geri alan Türkeş, demir fiyatına bu kez hurdacıya satarak ayrıca bir gelir elde ediyor.
Matrahı 70 bin TL'ye kadar olan yeni otomobil alımında, hurdaya ayrılan 16 yaş üstü araçların 15 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlaması, birçok kişiye iş kapısı oldu. İncirliova'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Özcan Türkeş de, bu hurda araçları sahiplerinden satın alarak, geçimini sağlayanlar arasında. Türkeş, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek uygulama kapsamında, satın aldığı bu araçları, sıfır otomobil satışı yapan firmalara komisyon karşılığında satıyor. Firmalar ise, bu hurda araçlar sayesinde yeni otomobil alacak müşterilerinin hurda indiriminden yararlanmalarını sağlıyor. ÖTV indiriminin sağlanması sonrası hurdaya çıkan aracı geri teslim alan Türkeş, demir fiyatına bu kez hurdacıya satarak ayrıca bir gelir elde ediyor. Günlük yaklaşık 5 araç alımı yaptıklarını belirten Türkeş, "16 yaş üstü araçları ÖTV indirimi için sahiplerinden alıyor, satışını şirket adına yapıyoruz. Araçlar hurdaya ayrılıyor. Bir ayda 150 otomobille ilgili işlem yaptım. Benim gibi bu işi yapan binlerce kişi var. Her gün binlerce araç hurdaya ayrılıyor. Topladığımız araçlar, bir zamanların modern otomobilleriydi. Ama artık ömrünü doldurarak geri dönüşüme veriliyor. Geçimimiz bununla sağlıyoruz" dedi.
HURDA ARAÇLAR PARÇALANIYOR
Hurdaya çıkmış araçları demiri için satın alarak parçalayan Hüseyin Zabit ise, "Bu araçları, aracılar vasıtasıyla alıyoruz. Burada ise imha ediyoruz. İşe yarayan parçaları tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz. Kapı, jant, lastik ve kaportadaki birçok parçayı çok uygun fiyata kaza yapan araç sahiplerine satıyoruz. Motor kısmı ve diğer kalan kısmını ise ezerek imha ediyoruz. İzmir'deki bir demir çelik fabrikasına yolluyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hurda otomobiller geçim kaynağı olduHurda otomobiller geçim kaynağı olduHurda otomobiller geçim kaynağı olduHurda otomobiller geçim kaynağı oldu

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Damat saz çaldı, gelin türkü söylediDamat saz çaldı, gelin türkü söyledi
Yasa dışı organ ticaretine ameliyat masasında operasyonYasa dışı organ ticaretine ameliyat masasında operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Demirören Medya Grubu satılıyor' iddiasına açıklama!

Demirören Medya Grubu satılıyor mu?

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden 'Arapça' tabela açıklaması

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İstanbul'da yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Dehşeti yaşadılar! Kurşun yağdırdı

İstanbul'da polisten 'abart egzoz' denetimi!

Polis denetimleri artırdı! Ceza yağdı

Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

9 ayrı açma noktası var! Ellerinde tuttukları o kumaşla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.