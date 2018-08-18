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Hurda otomobilleri yeniliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (42), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan topladığı klasik otomobilleri, baştan yapıyor.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (42), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan topladığı klasik otomobilleri, baştan yapıyor.

Sanayi Sitesi'nde 26 yıldır baba mesleğini sürdüren oto tamircisi Metin Köksal, hurdalıklardan topladığı klasik otomobilleri uzun süren uğraşın ardından yeniden eski haline dönüştürüyor. Asıl işi oto elektrikçiliği olan evli ve 3 çocuk babası Metin Köksal, atölyesine getirdiği klasik otomobilleri cıvatasına kadar sökerek orijinalleri ile değiştiriyor. Mekanik aksamdan boyasına kadar otomobilleri baştan yapan Köksal, bu aşamaları da kare kare fotoğraflıyor.

Babası Nusret Köksal'ın 1979 yılında aldığı halk arasında çirkin ördek yavrusu olarak bilinen 1964 model Citroen 2cv Döşova otomobil ile klasik tutkusunun başladığını ifade eden Metin Köksal, "Geçen zaman içinde bu modele olan tutkum daha da arttı. Yurt içinden ve yurt dışından bu aracın parçalarını toplayarak uzun süren yapım çalışmalarına girdim. Şu ana kadar 4-5 adet aynı marka otomobili orijinal parçalarıyla restore ettim. Yaklaşık iki yıl süren bu çalışma, 40 bin TL'ye mal oldu" dedi.

İlk klasik otomobili olan 1964 model Citroen 2CV Döşova marka otomobilden tersten açılan kapısı ile Türkiye'de sadece 3 tane olduğunu da sözlerine ekleyen Köksal, "Benim için değeri paha biçilemez. Onlarca başka markalarda klasik otomobil yenilemesi ve tamiratı yaptım. Bu sevda para ile ölçülemez. Hurdalıklarda çürümeye yüz tutmuş ya da geri dönüşüme gitmek üzere çöplüklerde tutulan araçları toplamak, onların parçalarını bulmak, maddiyatın yanında zahmetli ve uzun süren bir süreç. Sigaramız yok, içkimiz yok, dedikodumuz yok, bizim tek hobimiz bunlarla uğraşmak. Bunlara yenilemek ve çıkıp bir Türkiye turu yapmak" diye konuştu.

Halen atölyesinde, 1964 model Chevrolet, 1955 model Wolkswagen T1 başta olmak üzere çeşitli klasik otomobillerin tamiratına devam eden Metin Köksal, "T1'i Tercan'da hurdaya satılmadan kısa süre önce kurtardım. Şimdi orijinal parçalarını temin etmek için uğraşıyorum. Tamamlandığında Türkiye'de tek diyebileceğim bir klasik otomobil olacak" dedi.

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