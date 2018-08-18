Hurda otomobilleri yeniliyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (42), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan topladığı klasik otomobilleri, baştan yapıyor.

Sanayi Sitesi'nde 26 yıldır baba mesleğini sürdüren oto tamircisi Metin Köksal, hurdalıklardan topladığı klasik otomobilleri uzun süren uğraşın ardından yeniden eski haline dönüştürüyor. Asıl işi oto elektrikçiliği olan evli ve 3 çocuk babası Metin Köksal, atölyesine getirdiği klasik otomobilleri cıvatasına kadar sökerek orijinalleri ile değiştiriyor. Mekanik aksamdan boyasına kadar otomobilleri baştan yapan Köksal, bu aşamaları da kare kare fotoğraflıyor.

Babası Nusret Köksal'ın 1979 yılında aldığı halk arasında çirkin ördek yavrusu olarak bilinen 1964 model Citroen 2cv Döşova otomobil ile klasik tutkusunun başladığını ifade eden Metin Köksal, "Geçen zaman içinde bu modele olan tutkum daha da arttı. Yurt içinden ve yurt dışından bu aracın parçalarını toplayarak uzun süren yapım çalışmalarına girdim. Şu ana kadar 4-5 adet aynı marka otomobili orijinal parçalarıyla restore ettim. Yaklaşık iki yıl süren bu çalışma, 40 bin TL'ye mal oldu" dedi.