Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Çocuğumun biri engelli olduğu için devlet az da olsa yardım ediyor ama 6 kişilik bir aileye bu yetmez. Bahçede hurdalarla uğraşırken düşerek kolumu kırdım. En son muayeneye gittiğim de doktor çalışmamam gerektiğini söyledi ama çalışmazsam nasıl geçineceğim?