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Hurda vaziyette olan minibüsü öyle hale getirdi ki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

Rize’de yaşayan 25 yaşındaki Oğuzhan Bayraktar, babasından kalan hurda vaziyetindeki Magirus minibüsü baştan aşağı değiştirirken minibüse muhteşem bir görünüm kazandırdı.Türkiye’de bir zamanlar en çok tercih edilen yolcu minibüsleri arasında yer alan Magirus minibüsler, artık nostalji haline gelirken Rize’de yaşayan 25 yaşındaki Oğuzhan Bayraktar babasından kalma kullanılamayacak duruma olan 1979 model Magirus ile aylarca uğraştı.Aracın 25 yıldır çalışmadığını yaptıkları değişikliklerle minibüsü farklı bir görüntüye kavuşturduklarını belirten Bayraktar, minibüsü satmayı düşünmediğini belirtti.

Rize’de yaşayan 25 yaşındaki Oğuzhan Bayraktar, babasından kalan hurda vaziyetindeki Magirus minibüsü baştan aşağı değiştirirken minibüse muhteşem bir görünüm kazandırdı.
Türkiye’de bir zamanlar en çok tercih edilen yolcu minibüsleri arasında yer alan Magirus minibüsler, artık nostalji haline gelirken Rize’de yaşayan 25 yaşındaki Oğuzhan Bayraktar babasından kalma kullanılamayacak duruma olan 1979 model Magirus ile aylarca uğraştı.
Aracın 25 yıldır çalışmadığını yaptıkları değişikliklerle minibüsü farklı bir görüntüye kavuşturduklarını belirten Bayraktar, minibüsü satmayı düşünmediğini belirtti. Minibüsü yapılan değişikliklerle muhteşem bir görüntüye kavuşturan Bayraktar, aracın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Aracı babam Çayeli’nde bir köyde buldu. Biz de minibüsü dizayn ederek bu duruma getirdik. Tüm tasarımını kendimiz yaptık sonuçta ortaya güzel bir eser çıktığını düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 ayda yaptık. Boya haricindeki tüm işler kendi el emeğimiz. Talibi çok 80 bin TL gibi rakama isteyenler var, ancak satmayı düşünmüyorum. Satılık değil" ifadelerini kullandı.

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