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Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Hatay’da babasından gördüğü hurda ve mozaik sanatını babasıyla birlikte sürdüren kadın sanatçı eserleriyle göz kamaştırıyor.Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan atölyesinde hurda ve mozaik sanatını icra eden sanatçı Mervan Altınorak’ın, 19 yaşındaki kızı Dilara Altınorak, babasıyla birlikte sanatı icra ediyor.

Hatay’da babasından gördüğü hurda ve mozaik sanatını babasıyla birlikte sürdüren kadın sanatçı eserleriyle göz kamaştırıyor.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan atölyesinde hurda ve mozaik sanatını icra eden sanatçı Mervan Altınorak’ın, 19 yaşındaki kızı Dilara Altınorak, babasıyla birlikte sanatı icra ediyor. Babasının mozaik ve hurda çalışmalarından etkilenerek bu iki sanata yöneldiğini ifade eden genç sanatçı Dilara Altınorak, “5 yıl önce resme başladım daha sonra da babamın mozaik çalışmalarından etkilendim ve babam bana mozaik sanatını öğretmeye başladı. Daha sonrasında da hurda sanatıyla ilgilenmeye başladım. Onu da öğretti babam bana, yeni kendi yapmaya başladım, 2-3 hafta kadar oldu” dedi.
Hurda sanatını icra ederken kullandığı kaynak makinesinin insanlar tarafından tuhaf karşılandığını ifade eden Dilara Altınorak, “Severek yapıyorum ama birazda zor oluyor bayan olduğum için. Kaynak yaptığımda, çalıştığımda insanlar bana bakıyor. İnsanlara çok tuhaf geliyor genelde erkekler yaptığı için kaynağı” dedi.
Genç sanatçı Altınorak, hurda ve mozaik sanatını çok sevdiğini ve sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

“Hurda ve mozaik eserlerimize yurt dışı ve yurt içinden yoğun talep var”
Mozaik ve hurdadan heykel sanatını 10 yıldan fazla süredir yaptığını ifade eden sanatçı Mervan Altınorak, “Mozaik ve heykel sanatını yaklaşık 10 yıldan fazla oldu yapıyorum. Mozaik sanatında yurt dışından baya talep görüyorum, yurt içinde de baya talep var. Şuan elimizde de hazır alınmış iş var. Hurda parçalarıyla yaptığım heykeller çok fazla ilgi gördü. Yakın zamanda eski sağlık bakanımız Bülent Akarcalı’nın evinde de bir mozaik çalıştayımız oldu, orada da hem heykel hem mozaik çalışmalarımız oldu” dedi.
Kızını 5 yıldır mozaik ve hurda sanatında yetiştirmeye çalıştığını sözlerine ekleyen sanatçı Altınorak, “Kızımı yaklaşık 5 yıldır bu işte yetiştirmeye çalışıyorum. Kızımda yeni başladığı hurda sanatında gayet başarılı bir şekilde 4 tane eser verdi” dedi.

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi
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