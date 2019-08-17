Hurda ve mozaik sanatına kadın eli değdi

Hatay’da babasından gördüğü hurda ve mozaik sanatını babasıyla birlikte sürdüren kadın sanatçı eserleriyle göz kamaştırıyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan atölyesinde hurda ve mozaik sanatını icra eden sanatçı Mervan Altınorak’ın, 19 yaşındaki kızı Dilara Altınorak, babasıyla birlikte sanatı icra ediyor. Babasının mozaik ve hurda çalışmalarından etkilenerek bu iki sanata yöneldiğini ifade eden genç sanatçı Dilara Altınorak, “5 yıl önce resme başladım daha sonra da babamın mozaik çalışmalarından etkilendim ve babam bana mozaik sanatını öğretmeye başladı. Daha sonrasında da hurda sanatıyla ilgilenmeye başladım. Onu da öğretti babam bana, yeni kendi yapmaya başladım, 2-3 hafta kadar oldu” dedi.

Hurda sanatını icra ederken kullandığı kaynak makinesinin insanlar tarafından tuhaf karşılandığını ifade eden Dilara Altınorak, “Severek yapıyorum ama birazda zor oluyor bayan olduğum için. Kaynak yaptığımda, çalıştığımda insanlar bana bakıyor. İnsanlara çok tuhaf geliyor genelde erkekler yaptığı için kaynağı” dedi.

Genç sanatçı Altınorak, hurda ve mozaik sanatını çok sevdiğini ve sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.