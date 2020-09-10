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Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Midyat ilçesi istikametinden Gercüş istikametine seyir halinde olan 01 BL 967 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü Şivan Şaşmaz (26) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şaşmaz, daha sonra Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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