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  4. Hurda yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Hurda yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 20:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hurda yüklü kamyon, yol kenarına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Tavşanlı Köyü mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Murat Kılıç (34), yönetimindeki hurda yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetti. Kamyon, yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Murat Kılıç ile kamyondaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yola saçılan hurda parçaları, ekipler tarafından temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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