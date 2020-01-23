HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu

Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan hurda kağıt yüklü kamyonet, sulama kanalına uçtu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan hurda kağıt yüklü kamyonet, sulama kanalına uçtu. Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü kamyonet yanmaya başlayınca kendisini son anda dışarı atarak kurtuldu.
Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Muhammed’in kullandığı 68 MA 0190 plakalı kamyonet, Atatürk Kültür Merkezi arkasında seyir halinde hurda kağıt topladığı sırada bir anda yanmaya başladı. Kamyoneti 4081 Sokak’a yönlendirdikten sonra kamyonetten atlayan ve kamyonetin üzerinde bulunan hurda kağıt torbasını da aşağıya atan Ahmet Muhammed, kazayı yaralanmadan atlattı. Kamyonet, DSİ’ye ait sulama kanalının kenarındaki bariyerleri parçalayarak kanala uçtu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler, kanalda yanmaya devam eden kamyonete müdahalede bulunarak söndürdü. Trafik ekiplerine kazayı anlatan Ahmet Muhammed, kağıt topladığı sırada kamyonetin aniden yanmaya başladığını, kamyonetten atlayarak kurtulduğunu ve kamyonetin kanala uçtuğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (3)Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (3)
Sancaktepe'de, kap-kaçıyı belediye personeli kadın durdurduSancaktepe'de, kap-kaçıyı belediye personeli kadın durdurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yakalanmıştı! Yusuf Bekmezci için son dakika kararı

İzmir'de yakalanmıştı! Flaş gelişme

5 Ocak'tan beri kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Aramalar 19'uncu gününde! Çok sayıda ekip katılıyor

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesi ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumları

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesinin nedeni...

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet istendi

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme!

YÖK Başkanı, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı

YÖK Başkanı, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.