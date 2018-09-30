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Hurdacı arabasında mini konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Cihangir’de bir sokak müzisyeni, pazar kahvaltısı için gelen Cihangirlilere bağlama eşliğinde verdiği konser ile ilgi odağı oldu. Bir hurdacının el arabası üzerindeki koltuklara oturan sokak müzisyenine ilgi büyüktü.

Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Cihangir’de bir sokak müzisyeni, pazar kahvaltısı için gelen Cihangirlilere bağlama eşliğinde verdiği konser ile ilgi odağı oldu. Bir hurdacının el arabası üzerindeki koltuklara oturan sokak müzisyenine ilgi büyüktü. Vatandaşların cep telefonları ile kayıt ettikleri bağlamacı eskici arabası üzerinde türkü söyledi. Zaman zaman Cihangir esnafının çay ikramında bulunduğu bağlamacı ve hurdacı daha sonra Taksim’e doğru gitti.

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