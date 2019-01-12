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Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusu mahalleyi sardı. Olay yerine gelen AFAD, hurdacıda ve mahallede ölçümlerde bulundu.

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Olay akşam saatlerinde, Doğan Mahallesi İnkılap Caddesi'ndeki hurdacıda meydana geldi. İddiaya göre, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesildiği sırada içinde bulunan kimyasal madde aktı. Kimyasal maddeden yayılan koku mahalleyi sarınca, rahatsız olan çevredekiler, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri mahallede, hurdacının bulunduğu alanda ölçümler yaparak, kesilen aleti bulmak için çalışma başlattı.

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'ŞU ANDA MADDENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

İş yeri sahibi Aytekin Kuş, "Piknik tüpü büyüklüğünde bir cisim getirdiler. Kestik, kesim anında koku yoktu. Kestikten sonra hatta benim de elime bulaştı. Daha sonra koku yayılmaya başladı. Koku bütün mahalleye yayıldı. Ekipler incelemelerini yapıyorlar. Şu anda maddenin ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

(DHA)

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Kocaeli hurdacı kimyasal madde kokusu AFAD

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