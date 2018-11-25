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Hurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta farklı tarihlerde akü hırsızlığı yapan Hüseyin G.

Hurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandı

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta farklı tarihlerde akü hırsızlığı yapan Hüseyin G. (24) polisin çalışmasıyla yakalandı. Hüseyin G.'nin bir hurdacıdan çaldığı aküleri, yine aynı hurdacıya sattığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde iş yerlerinden ve traktörlerden akülerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan 15 kaydı bulunan Hüseyin G. olduğunu belirledi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları ile Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, Hüseyin G.'yi yakaladı. Suçunu itiraf eden Hüseyin G., bir hurdacıdan çaldığı aküleri de yine ayrı hurdacıya sattığını itiraf etti.
Emniyetteki sorgusunun ardından Hüseyin G., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Hurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandıHurdacıdan çaldığı aküleri, aynı hurdacıya satan hırsız yakalandı

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