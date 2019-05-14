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Hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Samsun’da hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi.

Hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız gözaltında

Samsun’da hurdacıdan hırsızlık yapan 2 genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacıdan saç ve demir çaldıkları iddia edilen L.A. (18) ve M.İ. (16) Tekkeköy polisi tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.İ. yaşı küçük olduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan L.A. ve M.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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