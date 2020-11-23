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Hurdacıların eylemini belediye başkanı sonlandırdı

23.11.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler, Rabia meydanında toplanıp belediye binasına yürüdü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler, Rabia meydanında toplanıp belediye binasına yürüdü. Belediye önüne giderek oturma eylemi yapan şahıslarla görüşen Başkan Beyazgül, sorunun halledileceğini söyledi.
Şanlıurfa’da hurda toplayıp geri dönüşüme kazandıran bazı iş yerleri iddiaya göre Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurallara uygun çalışmadıkları gerekçesiyle mühürlendi. İş yerleri mühürlenen geri dönüşümcüler, Rabia Meydanında toplanıp belediyeye yürüdü. Belediye önünde slogan atan şahıslar, oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Belediye ile eylemciler arasında barikat kuran polisler, kimseyi binaya yaklaştırmadı.
Sorunun çözümü için gerekli çalışma yapılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eylemcilerin temsilcilerini makam odasına davet ederek sorunu görüştü. Görüşme sonrası eylemciler sessiz bir şekilde dağıldı. Bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Makamda toplantı halindeydik. Hurdacılık yaparak geçinen kardeşlerimizin sesini duyduk ve hemen temsilcilerini makamımıza davet ettik. Onlarla oturduk taleplerini dinledik. Sorunlarının çözümü konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Sonuç olarak bir karara vardık. Aldığımız kararda hem sizin hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın daha mutlu, refah içersinde daha sağlıklı bir ortamda neler yapılabileceğini konuştuk. Kararımız şu ki gerek hurdacı kardeşlerimizden alacağımız temsilciler gerek ilçelerden alacağımız temsilcilerle oturalım bir konuyu konuşup detaylarını öğrenelim. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu konunun çözümü için neler yapabiliriz bunu da tartışalım ve herkesi mutlu edecek hangi adımları atarız ona bakalım” diye konuştu.
Hurda toplayarak avukat oldular, öğretim görevlisi oldular
Ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağladıklarını söyleyen ve bu sayede öğretim görevlisi olduğunu belirten bir yakını ise, "Nereye gideceğiz. İnsanların tiksinerek attığı çöpü biz elimizle karıştırıyoruz. Onunla ekmek kazanıyoruz, onunla okuyoruz. Benim kardeşim avukat oldu. Ben öğretim görevlisi oldum. Bu meslekle çabalamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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