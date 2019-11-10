HABER

Hurdacının Atatürk sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde, el arabasının üzerinde Atatürk'ün portresi bulunan Türk bayrağıyla dolaşan hurdacı, ilgi topladı.

Hurdacının Atatürk sevgisi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde, el arabasının üzerinde Atatürk'ün portresi bulunan Türk bayrağıyla dolaşan hurdacı, ilgi topladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında Turgutlu'da da anıldı. İlçenin pek çok yerinde bayraklar yarıya indirilirken, saatler 09.05'i gösterdiğinde halk saygı duruşuna geçti. Deminel Sokak'ta çöp kutularından hurda toplayan bir kişinin 3 tekerlekli el arabasına, üzerinde Atatürk portresi bulunan Türk bayrağı asıp gezmesi ilgi topladı.

FOTOĞRAFLI

Hurdacının Atatürk sevgisi

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Romanlar, 'Güzel Parti'yi kuracakRomanlar, 'Güzel Parti'yi kuracak
Üniversite öğrencilerinin para karşılığı devamsızlıklarını sildiği iddia edilen şahıs tutuklandıÜniversite öğrencilerinin para karşılığı devamsızlıklarını sildiği iddia edilen şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem!

Ankara'da deprem!

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma alkış toplayan cevap

Samsunspor'dan alkış toplayan 'Atatürk' paylaşımı

İran: Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması yerinde ve önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İran'dan açıklama geldi

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti!

Feci kaza! Oğlunun nikah törenine gidiyordu

Pendik'te düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.