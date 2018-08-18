HABER

Hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplenen Mehtap Karabina, hayvanın bir tay doğurmasıyla yeni bir mutluluk yaşadı.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplenen Mehtap Karabina, hayvanın bir tay doğurmasıyla yeni bir mutluluk yaşadı.

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde hayvansever ve hayvan hakları savunucusu Mehtap Karabina, Alaçatı Çamlık yoldaki evinin yanında sahipsiz ve başıboş bir hamile at görünce korumaya aldı. Sevgi gösterilen at, bölge sakinlerinin de sevgilisi oldu. At, 4 gün önce de bir tay dünyaya getirdi. Hamile atı koruma altına alışını, doğurmasıyla yaşadığı mutluluğu anlatan Mehtap Karabina, şunları söyledi:

"Evimin yan tarafında bir at gördüm. At hamileydi. Hemen sahiplendim. 1.5 aydır bakıyorum. 4 gün önce de doğum yaptı. Seyisi ve bakıcısı var. Ben bir ameliyat geçirdiğim için tam olarak bakamıyorum. Ama yardımcılarım o kadar güzel bakıyorlar ki. Yavrumuzun doğması mutluluğumuzu artırdı. Yavrumuzun adı Esmeralda. Annesinin de adı Fatmagül. Fatmagül çok sakin bir at. Ömrümüz olduğu, bizde kaldığı sürece ona ve yavrusuna bakacağız. Atın beslenmesine çok özen gösteriyoruz. Karpuz kabuğu, saman, yavrusuna süt yapması için üzüm, yaş meyveler, ekmek, yeşil ot gibi verilmesi gereken gıdaları veriyoruz. Üzümü çok seviyor. Özel olarak kova dolusu üzümü var. Bu bölgenin sevgilisi oldu. Komşularımız, gelip geçenler fotoğraflarını çekiyorlar. Çok ilgi çekti. İnsana çok alışkın bir hayvan."

"BİRLİKTE ÇOK MUTLUYUZ"

Yeni doğan yavrunun dişi olduğunu belirten Mehtap Karabina, "Siyah da olduğu için ismini Esmeralda koydum. Yavru birazcık yaramaz. Ara sıra kaçıyor. Uzaklaşınca anne hırçınlaşıyor. Gece kalkıp kontrol ediyoruz. 3 sokak köpeğimiz bekçiliklerini yapıyor. Açık alanda olduğu için art düşünceli insanlar olabileceği düşüncesi ile köpekler yanlarına kimseyi sokmuyor. Veteriner getirerek kontrol ettirdik. Çok sağlıklı olduğunu söyledi. Yavrusu da çok sağlıklı. Artık bizim oldular. Köpeklerimizin yanında atlarımız da var. Onlarla birlikte çok mutluyuz" diye konuştu.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Artvin'de 2 milyon liralık modern hayvan pazarıArtvin'de 2 milyon liralık modern hayvan pazarı
Kuduz teşhisi koyulan Azeri işçi, yoğun bakımdaKuduz teşhisi koyulan Azeri işçi, yoğun bakımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

İlginizi Çekebilir

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.