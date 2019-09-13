HABER

Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 19:50 | Son Güncelleme

Samsun’da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı yaralandı.Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı saldırı

Samsun’da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan hurdacı yaralandı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı dükkanı bulunan Sezgin Ç. (39) iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan, Sezgin Ç.’nin otomobiline de ateş açarak kaçtı. Tabancayla açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan Sezgin Ç., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sezgin Ç., kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek, "Yüzünde sağlıkçıların kullandığı maske vardı. Yanıma gelip ’Hurda alıyor musun?’ diyerek tabancayla ateş açıp kaçtı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdacıya iş yerinin önünde silahlı saldırı

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Hatay'da, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 tutuklamaHatay'da, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 tutuklama
Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltıOsmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.