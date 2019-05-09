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Hurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde tamircilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mücahit Altay (30), hurda bisikletlerden 3 tekerlekli bisiklet yaptı.

Hurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptı

Barbaros KUL/ERCİŞ (VAN), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde tamircilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mücahit Altay (30), hurda bisikletlerden 3 tekerlekli bisiklet yaptı.
İlçenin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan bisiklet ustası Mücahit Altay, hurda bisiklet parçalarından bugüne kadar 3 bisiklet yaptı. Kendi imkanlarıyla en son 3 tekerlekli bisiklet yapan Altay, bunun en çok engelli vatandaşlara yarayacağını söyledi. Altay ve arkadaşları, bisikletlere binerek tur attı.
Bisikletleri farklı bir konseptte yaptığını belirten Altay, "7 yaşından beri bisiklet tamiri yapıyorum. Dükkana gelen hurda bisikletleri parçalayıp farklı tarzlarda bisikletler yapıyorum. Amacım, buradaki hurda malzemeleri faydalı bir şekilde kullanmaktır. İmkanlarım dahilinde çalışmalarım var. Yetkililerin destek vermesi halinde daha güzel çalışmalara imza atacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptıHurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptıHurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptıHurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptı

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