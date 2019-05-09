HABER

Hurdadan 3 tekerlekli bisiklet yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde tamircilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mücahit Altay (30), hurda bisikletlerden 3 tekerlekli bisiklet yaptı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (VAN), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde tamircilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mücahit Altay (30), hurda bisikletlerden 3 tekerlekli bisiklet yaptı. İlçenin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan bisiklet ustası Mücahit Altay, hurda bisiklet parçalarından bugüne kadar 3 bisiklet yaptı. Kendi imkanlarıyla en son 3 tekerlekli bisiklet yapan Altay, bunun en çok engelli vatandaşlara yarayacağını söyledi. Altay ve arkadaşları, bisikletlere binerek tur attı. Bisikletleri farklı bir konseptte yaptığını belirten Altay, "7 yaşından beri bisiklet tamiri yapıyorum. Dükkana gelen hurda bisikletleri parçalayıp farklı tarzlarda bisikletler yapıyorum. Amacım, buradaki hurda malzemeleri faydalı bir şekilde kullanmaktır. İmkanlarım dahilinde çalışmalarım var. Yetkililerin destek vermesi halinde daha güzel çalışmalara imza atacağım" dedi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Balkondan düşen TEMA temsilcisi Mine, toprağa verildiBalkondan düşen TEMA temsilcisi Mine, toprağa verildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonuİstanbul'da sahte parfüm operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Köprüden geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gören sinir krizi geçirdi! Feci ölüm

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

'Gizli görev' diyerek define kazısı yapan albay ve emniyet müdürü yakayı ele verdi

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.