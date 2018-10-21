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Hurdaları sanat eserine dönüştürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören 3 öğrencinin hurda malzemelerden yaptığı sanat eserleri ilgi çekiyor - Öğrencilerden Berkin Günsay: - "Heykellerin yapım süreçleri değişiyor ancak 1-2 hafta içinde bitiyor. Heykelleri gören vatandaşlar genelde hayran kalıyor"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan 3 öğrenci, hurdaları sanat eserine dönüştürüyor.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Berkin Günsay, Ferhat Borucu ve Fatih Ceylan, yaklaşık 3 yıldır hurda malzemeleri bir araya getirerek çeşitli eserler yapıyor.

28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Kırklareli'ne gelen öğrencilerin, yılan, karınca, kartal, insan, örümcek gibi figürlerden oluşan yaklaşık 50 eseri bulunuyor.

Öğrencilerden Berkin Günsay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır atık hurda malzemelerden heykeller ve çeşitli objeler yaptıklarını söyledi.

Her eserin farklı bir anlatımının olduğunu belirten Günsay, sanatsal olarak kendilerini betimleyici heykeller yaptıklarını kaydetti.

Atık malzemeleri sanatsal eserlere dönüştürmenin zorluğunu ve keyfini bir arada yaşadıklarını anlatan Günsay, "Yaptığımız eserlerin manaları var. Örneğin örümcek. Örümcek mesela bir şeyi iki şekilde yapar. Kendini savunmasını da saldırmasını da evini kurmasını da tamamen ağ sistemiyle yapar. O örümcek heykeli bunu anlatır." dedi.

Günsay, atık bulmada sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, buldukları hurda malzemeleri de yüksek fiyatla satın almak zorunda kaldıklarını anlattı.

Atık bir malzemeden bir şey yapmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Günsay, "Zorlanıyoruz genelde çok çaba sarf ediyoruz. Heykellerin yapım süreçleri değişiyor ancak 1-2 hafta içinde bitiyor. Heykelleri gören vatandaşlar genelde hayran kalıyor. Böyle bir şeyin emsalini görmedikleri için şaşırıyorlar." diye konuştu.

- "Kendimi heykellerle ifade ediyorum"

Ferhat Borucu ise küçük yaşta ilgi duyduğu heykeltıraşlığı bugün farklı malzemelerle de olsa yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sözden çok görsel olarak yapıtlarıyla iç dünyasını yaşattığını ifade eden Borucu, "Pek konuşmayı ve bir şey anlatmayı beceremem, o yüzden en iyi kendimi ifade edebildiğim şey bir metali işlemek oluyor. O yüzden konuşmak yerine metali işlemek daha kolay geliyor bana" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, yaptıkları eserleri zaman zaman satarak harçlıklarını çıkardıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
eserler hurda malzemeler sanat eseri

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