HABER

Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Hatay’da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, bir depoya sıçradı.

Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı

Hatay’da, bir hurdacı tarafından hurdaları yakmak için yakılan ateş, bir depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, E.T. adlı kişi, merkez Antakya ilçesi Dericiler Sitesi yakınlarında hurda malzemeleri yakmaya çalıştı. E.T.’nin yaktığı ateş, yakındaki bir fabrikaya ait katı atık deposuna sıçradı. Alevler içinde kalan depo Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo içerisinde bulunan malzemeler küle döndü.
Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı

Hurdaları yakmak isterken depoyu yaktı

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu (2)'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu (2)
S-400 teslimatında üçüncü gün (3)S-400 teslimatında üçüncü gün (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.