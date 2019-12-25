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Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 04:47 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de hurdalık alanda başlayan yangının bitişikte bulunan gecekondulara sıçraması sonucu 2 gecekondu alev alev yandı.

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'de hurdalık alanda başlayan yangının bitişikte bulunan gecekondulara sıçraması sonucu 2 gecekondu alev alev yandı.

Ataşehir'de hurdalık alanda başlayan yangının bitişiğinde bulunan gecekondulara sıçraması sonucunda iki gecekondu alev alev yandı. Yangın, Örnek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'da 03:00 sıralarında çıktı. İddiaya göre; Sokakta bulunan hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı hurda eşyaların tutuşması sonucunda yangın hurdalığın yanında bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan 2 gecekondu yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangına müdahale esnasında 1 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Arkadaşları tarafından taşınan itfaiye görevlisine ambulansta müdahale edildi. Yangın sebebiyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yanan gecekondularda büyük maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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