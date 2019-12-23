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Hurdalıkta başlayıp ve 2 fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 03:36 | Son Güncelleme

 BURSA'da bir hurdalıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki kereste fabrikası ile mermer fabrikasına sıçradı.

Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) - BURSA'da bir hurdalıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki kereste fabrikası ile mermer fabrikasına sıçradı. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Hayran caddesinde bulunan bir hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları gören gece bekçileri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada lodos nedeniyle hurdalıktaki yangın, yan taraftaki kereste ve arkasındaki mermer fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine 12 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Yangın, ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğuta çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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