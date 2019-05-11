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Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir hurdalıkta bulunan ve alevlerin sardığı hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir hurdalıkta bulunan ve alevlerin sardığı hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alev yanan kulübede kalan 2 yabancı uyruklu işçi, yanmaktan son anda kurtuldu.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hurdalık içerisindeki işçilerin kaldığı kulübede henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev alev yanan kulübede uyuyan ismi öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu işçi, dumanları son anda fark ederek hemen dışarı çıktı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, kulübe kullanılmaz hale geldi.

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı

Hurdalıkta işçilerin kaldığı kulübe alev alev yandı
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