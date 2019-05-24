HABER

Hurdalıktaki uyuşturucuyu ’Hernandez’ buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Mersin’de bir tır garajının hurdalığında narkotik köpeği ’Hernandez’ vasıtasıyla yapılan aramada, 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2 şahsın çalıştıkları fren tamir dükkanında sakladıkları uyuşturucuyu peyderpey sattıkları bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tır garajında arama yaptı.

Hurdalıktaki uyuşturucuyu ’Hernandez’ buldu

Mersin’de bir tır garajının hurdalığında narkotik köpeği ’Hernandez’ vasıtasıyla yapılan aramada, 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2 şahsın çalıştıkları fren tamir dükkanında sakladıkları uyuşturucuyu peyderpey sattıkları bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tır garajında arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği ’Hernandez’in tepki verdiği hurdalıkların arasındaki büyük LPG tankının içerisinde, poşetlere sarılı halde 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan R.E. ve E.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hurdalıktaki uyuşturucuyu ’Hernandez’ buldu

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Van'da kaçak balık avlayan 6 kişiye, 14 bin 715 lira cezaVan'da kaçak balık avlayan 6 kişiye, 14 bin 715 lira ceza
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildiDiyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.