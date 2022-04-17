Hurdası bile 40 bin lira! Peynir ekmek gibi gidiyor! Kapış kapış satılan ikinci el araba fiyat listesi!

Hurdası bile 40 bin lira! Peynir ekmek gibi giden ikinci el araba fiyat listesi! Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatında düşüş eğilimi göstermeyen araba fiyatları hem küresel gelişmeler, hem çip krizi hem de KDV düzenlemesinden etkileniyor. Bütçesine uygun bir ikinci el araba almak isteenler ise güncel fiyatları takip ediyor. Ülkemizde bazı modellere yoğun ilgi gösteriliyor. En çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ediyor.

HURDA ARAÇLAR BİLE 40 BİN LİRA

İkinci el araçta 100 bin liranın altındaki araçların hurdaya döndüğü, 2020 başında 5-10 bin TL olan hurda araçların bile 40 bin liraya çıktığı belirtilmişti.

Görülmemiş artış yaşayan otomobil fiyatlarınında ciddi düşüşler beklenirken, söz konusu indirimlerle birlikte durma noktasına gelen ikinci el otomobil piyasası Ramazan Bayramı öncesi haraketlilik yaşanıyor.

BAZI ARAÇLARA TALEP YÜKSELDİ

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Mart ayında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 683 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 19 bin 229 adetle Renault ve 17 bin 526 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 14 bin 499 satışla Ford, 7 bin 483 ile Opel, 7 bin 428 adetle BMW, 7 bin 342 satışla Peugeot, 7 bin 103 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 44 adetle Hyundai ve 5 bin 997 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI!

İşte, ortalama 75 bin TL'ye kadar alabileceğiniz ikinci el araç fiyatları. Bu fiyatlar kesinlik göstermemekle birlikte, her an değişim gösterebilir.

2012 Fiat Albea 73 bin 500 TL,

2012 Tata Vista 75 bin TL,

2012 Dacia Logan 73 bin 500 TL,

2011 Tata Marina 66 bin TL,

2011 Tata İndigo 57 bin 500 TL,

2011 Geely Familia 64 bin TL,

2011 Geely Echo 74 bin 750 TL,

2010 Opel Astra 70 bin TL,

2010 Hyundai Getz 74 bin 250 TL,

2010 Peugeot 206 68 bin 800 TL,

2010 Chery Kimo 75 bin TL

