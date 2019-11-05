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Hurdaya ayrılan araca, başka aracın plakasını taktı: 6 bin 2 lira ceza yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta hurdaya ayrılan araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartan sürücüye 6 bin 2 lira idari para cezası uygulandı.

Hurdaya ayrılan araca, başka aracın plakasını taktı: 6 bin 2 lira ceza yedi

Zonguldak’ta hurdaya ayrılan araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartan sürücüye 6 bin 2 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kdz. Ereğli ilçesinde ilginç bir olay daha ortaya çıkartıldı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Soğanlıyörük köyünde; hurdaya ayrılmış araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartığı tespit edilen A.K.; aracıyla seyir halindeyken ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Aracın yapılan sorgusunda plakanın başka bir araca ait olduğu ve kayıp plaka kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca şase numarası kontrol edildiğinde okunmayacak şekilde üstünün kazındığı, motor numarasının araca ait olmadığı tespit edildi.
Kdz Ereğli Jandarma Trafik Timi tarafından sürücü hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanununun 23/5-a ve 21/1. maddeleri gereğince toplam 6 bin 2 TL idari para cezası uyguladı. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek sürücü A.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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