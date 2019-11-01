Hurdaya çıkan gemide kaçak akaryakıt operasyonu

Hurdaya çıkarılarak sökülmek üzere İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesine getirilen bir gemiyle bir kamyonda yapılan aramada, yaklaşık 200 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, gemi geri dönüşüm bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerine ait kamyonla kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından durdurulan kamyonun kasasındaki seyyar tankta, 6 ton 600 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Tesiste demirli bulunan ve hurdaya ayrıldıktan sonra parçalanmak için bekleyen bir gemide yapılan aramada ise su tankında 187 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda, kamyon şoförü A.R.İ. (57), iş yerinin sorumlu müdürü A.Ö. (48), çalışanlar F.S. (37) ve E.Ç. (42) gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin, 1 milyon 296 bin lira olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

