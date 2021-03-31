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Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

31.03.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsü hurdaya dönen araç içinden burnu bile kanamadan çıktı.Kaza, saat 23:00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsü hurdaya dönen araç içinden burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, saat 23:00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Y.’nin kullandığı lüks araç aşırı hız ve yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle yaklaşık 250 metre sürüklenerek kullanılamaz hale gelen araç içinden burnu bile kanamadan çıkmayı başardı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisin yaptığı alkol muayenesinde şahsın alkollü olduğu tespit edilirken, ifadesi alınmak üzere ilçe Jandarma komutanlığına götürüldü. Kaza yapan araç çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

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