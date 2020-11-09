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Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçlardan birinin büyük hasar aldığı kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, aşırı hızlı olduğu gözlenen araçlardan biri çarpmanın şiddetiyle geldiği yöne geri döndü.Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçlardan birinin büyük hasar aldığı kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, aşırı hızlı olduğu gözlenen araçlardan biri çarpmanın şiddetiyle geldiği yöne geri döndü.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Altunbayrak’ın kullandığı 15 ABC 358 plakalı Tofaş marka otomobil ile Hükümet Caddesi’nde seyir halindeki Batuhan Çakal’ın kullandığı 41 EC 652 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardan birinin ön motor bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada araçların aşırı hızlı oldukları gözlenirken, araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle 20 metre gittikten sonra geldiği yöne geri döndü. Kaza anından birkaç saniye önce yoldan yaya olarak geçen vatandaş ve araçta bulunanlar kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kazanın meydana geldiği kavşakta iş yeri bulunan ve 20 Eylül 2020 tarihinde iş yerinin karşısındaki işletmeye yemek servisi yaptığı sırada geri geri gelen bir otomobilin çarptığı Pakize Acar, kavşakta her gün kaza yaşandığını belirterek, “Yetkililerden bir an önce bu kavşağa önlem almalarını istiyoruz. Artık kaza görmekten bıktık. Önlem almak için birilerinin ölmesi beklenmesin” dedi.

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