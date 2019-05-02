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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı.

C.Ş (69) idaresindeki 46 NF 687 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Dönge Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin bazı parçaları kara yoluna dağıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kamyonet Kaza

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