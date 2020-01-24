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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 20:56 | Son Güncelleme

Artvin’in Hopa ilçesinde bir tır, park halindeki tıra çarptı.

Artvin’in Hopa ilçesinde bir tır, park halindeki tıra çarptı. Tırın hurdaya döndüğü kazadan 2 kişi yaralı kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Fatih Ö.’nün kullandığı 61 K 15827 plakalı tır, yol kenarında park halinde duran yabancı plakalı başka bir tıra arakadan çarptı. Kazada tır şoförü Mustafa Fatih Ö. ile yanındaki Halil İbrahim Ö. hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, yolun temizlenip tırın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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