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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

21.11.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı kurtarıldı.
Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Sarıhacı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan gelerek Kayseri istikametine seyir halinde A.S. idaresindeki Hyundai marka 44 MA 1045 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araç sürücüsü ile birlikte bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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